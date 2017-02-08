Через негоду на Херсонщині закрито рух транспорту на автодорозі Мар’янське-Берислав
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 8 лютого. УНН. За повідомленням Служби автодоріг в Херсонській області сьогодні з 16.00 закрито рух для всіх категорій транспорту по автомобільній дорозі загального користування Т-04-03 Мар’янське-Берислав на всій протяжності в межах Херсонської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ОДА Херсонщини.
Обмежувальні заходи проводяться задля забезпечення оперативного розчищення великих снігових переметів, які утворилися через ускладнені погодні умови.
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Нагадаємо, як повідомляв УНН, рух транспорту відновили на Тернопільщині.