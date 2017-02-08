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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 44668 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Через негоду на Херсонщині закрито рух транспорту на автодорозі Мар’янське-Берислав

Київ • УНН

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ХЕРСОН-КИЇВ. 8 лютого. УНН. За повідомленням Служби автодоріг в Херсонській області сьогодні з 16.00 закрито рух для всіх категорій транспорту по автомобільній дорозі загального користування Т-04-03 Мар’янське-Берислав на всій протяжності в межах Херсонської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ОДА Херсонщини.

Через негоду на Херсонщині закрито рух транспорту на автодорозі Мар’янське-Берислав

Обмежувальні заходи проводяться задля забезпечення оперативного розчищення великих снігових переметів, які утворилися через ускладнені погодні умови.

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Нагадаємо, як повідомляв УНН, рух транспорту відновили на Тернопільщині.

 

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