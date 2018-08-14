Из-за конфликта в харьковской больнице госпитализировали двух мужчин

"Сегодня около 12:00 патрульные получили вызов в медицинское учреждение на ул. Гуданова. По предварительной информации, там возник конфликт между гражданами, в результате которого один из мужчин использовал, вероятно, газовый баллончик", - проинформировали в патрульной полиции.

По прибытию патрульных на место инцидента там уже работали медики, которые госпитализировали участников конфликта в больницы, а именно двух мужчин.

"Один из участников происшествия обратился с заявлением в полицию. Также были отобраны объяснения у очевидцев", - отметили в ведомстве.

Напомним, в одном из учебных заведений Белой Церкви распылили газ. Выяснилось, что студенты одного из местных колледжей в общежитии устроили ссору. Во время "разборки" кто-то из ребят использовал газовый баллончик.