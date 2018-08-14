Через конфлікт у харківській лікарні госпіталізували двох чоловіків
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. В одній із лікарень у Харкові стався конфлікт, внаслідок якого госпіталізували двох чоловіків. Про це УНН повідомили у патрульній поліції Харківської області.
"Сьогодні близько 12:00 патрульні отримали виклик до медичного закладу на вул. Гуданова. За попередньою інформацією, там виник конфлікт між громадянами, в результаті якого один із чоловіків використав, ймовірно, газовий балончик", - проінформували у патрульній поліції.
По прибуттю патрульних на місце інциденту там вже працювали медики, які госпіталізували учасників конфлікту до лікарень, а саме двох чоловіків.
"Один із учасників події звернувся із заявою до поліції. Також були відібрані пояснення в очевидців", - зазначили у відомстві.
Нагадаємо, в одному з навчальних закладів Білої Церкви розпилили газ. З’ясувалося, що студенти одного з місцевих коледжів у гуртожитку зчинили сварку. Під час "розбірки" хтось із хлопців використав газовий балончик.