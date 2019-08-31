Из-за катастрофы вертолета в Норвегии погибли четыре человека
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. На севере Норвегии в города Альта разбился вертолет, четыре человека погибли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на норвежскую спасательную службу.
По информации ведомства, на борту вертолета находились шесть человек.
В результате аварии четыре человека погибли, один пострадал, еще один пропал без вести.
В районе происшествия ведутся его поиски, к которым привлечены кинологи с собаками.
Пострадавший был госпитализирован.
Напомним, подозреваемый в стрельбе в мечети в Норвегии не признает вину.