Через катастрофу вертольота в Норвегії загинули чотири людини
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. На півночі Норвегії в міста Альта розбився вертоліт, чотири людини загинули. Про це повідомляє УНН з посиланням на норвезьку рятувальну службу.
За інформацією відомства, на борту вертольота знаходилися шість осіб.
В результаті аварії четверо людей загинули, один постраждав, ще один зник безвісти.
У районі події ведуться його пошуки, до яких залучені кінологи з собаками.
Постраждалий був госпіталізований.
Нагадаємо, підозрюваний у стрілянині в мечеті у Норвегії не визнає провини.