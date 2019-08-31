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Через катастрофу вертольота в Норвегії загинули чотири людини

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. На півночі Норвегії в міста Альта розбився вертоліт, чотири людини загинули. Про це повідомляє УНН з посиланням на норвезьку рятувальну службу.

За інформацією відомства, на борту вертольота знаходилися шість осіб.

В результаті аварії четверо людей загинули, один постраждав, ще один зник безвісти.

У районі події ведуться його пошуки, до яких залучені кінологи з собаками.

Постраждалий був госпіталізований.

Нагадаємо, підозрюваний у стрілянині в мечеті у Норвегії не визнає провини.

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