Підозрюваний у стрілянині в мечеті у Норвегії не визнає провини

КИЇВ. 12 серпня. УНН. Чоловік, підозрюваний у стрілянині по людях в норвезькій мечеті в суботу і в убивстві своєї зведеної сестри, не зізнається ні в одному зі злочинів і не розмовляє зі слідчими. Про це в понеділок заявив його адвокат, передає УНН з посиланням на Reuters.