Підозрюваний у стрілянині в мечеті у Норвегії не визнає провини
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Чоловік, підозрюваний у стрілянині по людях в норвезькій мечеті в суботу і в убивстві своєї зведеної сестри, не зізнається ні в одному зі злочинів і не розмовляє зі слідчими. Про це в понеділок заявив його адвокат, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Він здійснює своє право не давати показання. Він не визнає ніякої провини", - сказав його адвокат Унні Фріс.
Очікується, що пізніше в понеділок суд винесе рішення за запитом поліції затримати 21-річного підозрюваного на наступні кілька тижнів.
У неділю поліція заявила, що розслідує, чи був цей чоловік винним в порушенні законів про боротьбу з тероризмом, коли були зроблені постріли в ісламському центрі Аль-Нур недалеко від столиці Норвегії.
Чоловік, який також підозрюється у вбивстві своєї 17-річної зведеної сестри до нападу, був затриманий раніше.
Нагадаємо, у Норвегії сталася стрілянина в мечеті.