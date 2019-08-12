Подозреваемый в стрельбе в мечети в Норвегии не признает вину
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Мужчина, подозреваемый в стрельбе в людей в норвежской мечети в субботу и в убийстве своей сводной сестры, не признается ни в одном преступлении и не разговаривает со следователями. Об этом в понедельник заявил его адвокат, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Он осуществляет свое право не давать показания. Он не признает никакой вины", - сказал его адвокат Унни Фрис.
Ожидается, что позже в понедельник суд вынесет решение по запросу полиции задержать 21-летнего подозреваемого на следующие несколько недель.
В воскресенье полиция заявила, что расследует, был ли этот человек виновным в нарушении законов о борьбе с терроризмом, когда были произведены выстрелы в исламском центре Аль-Нур недалеко от столицы Норвегии.
Мужчина, который также подозревается в убийстве своей 17-летней сводной сестры до нападения, был задержан ранее.
Напомним, в Норвегии произошла стрельба в мечети.