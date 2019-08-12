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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 130995 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 140923 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 128267 просмотра

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6 марта, 14:10 • 129154 просмотра

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Подозреваемый в стрельбе в мечети в Норвегии не признает вину

Подозреваемый в стрельбе в мечети в Норвегии не признает вину

Киев  •  УНН

 • 8630 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Мужчина, подозреваемый в стрельбе в людей в норвежской мечети в субботу и в убийстве своей сводной сестры, не признается ни в одном преступлении и не разговаривает со следователями. Об этом в понедельник заявил его адвокат, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Он осуществляет свое право не давать показания. Он не признает никакой вины", - сказал его адвокат Унни Фрис.

Ожидается, что позже в понедельник суд вынесет решение по запросу полиции задержать 21-летнего подозреваемого на следующие несколько недель.

В воскресенье полиция заявила, что расследует, был ли этот человек виновным в нарушении законов о борьбе с терроризмом, когда были произведены выстрелы в исламском центре Аль-Нур недалеко от столицы Норвегии.

Мужчина, который также подозревается в убийстве своей 17-летней сводной сестры до нападения, был задержан ранее.

Напомним, в Норвегии произошла стрельба в мечети.

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