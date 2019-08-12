Подозреваемый в стрельбе в мечети в Норвегии не признает вину

КИЕВ. 12 августа. УНН. Мужчина, подозреваемый в стрельбе в людей в норвежской мечети в субботу и в убийстве своей сводной сестры, не признается ни в одном преступлении и не разговаривает со следователями. Об этом в понедельник заявил его адвокат, передает УНН со ссылкой на Reuters.