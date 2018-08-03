Из-за ДТП в районе столичного автовокзала затруднено движение

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По предварительным данным, автобус врезался в троллейбус.

Из-за автоаварии затруднено движение транспорта на проспекте Голосеевском, возле Киевского центрального автовокзала, по направлению к центру. Скорость движения местами не превышает 10 км/ч.

Напомним, в Николаеве подросток на автомобиле сбил шестилетнего мальчика.