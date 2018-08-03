Из-за ДТП в районе столичного автовокзала затруднено движение

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 11845 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 73934 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 118440 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 126361 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 165826 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152197 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140218 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130333 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 178819 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118293 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Германия опасается, что Трамп может отключить поддержку F-35

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Трамп "охолодил" до Великой Британии после визита Зеленского к Чарльзу III

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9 марта, 12:46 • 36100 просмотра
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АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

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Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

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Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 112398 просмотра
Актуальное
Из-за ДТП в районе столичного автовокзала затруднено движение

Из-за ДТП в районе столичного автовокзала затруднено движение

Киев  •  УНН

 • 11525 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и троллейбуса произошла возле станции столичного метрополитена "Демеевская" в Голосеевском районе. Об этом сообщает корреспондент УНН.

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По предварительным данным, автобус врезался в троллейбус.

Из-за автоаварии затруднено движение транспорта на проспекте Голосеевском, возле Киевского центрального автовокзала, по направлению к центру. Скорость движения местами не превышает 10 км/ч.

Напомним, в Николаеве подросток на автомобиле сбил шестилетнего мальчика.

Украинские Национальные Новости

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