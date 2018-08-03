Из-за ДТП в районе столичного автовокзала затруднено движение
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и троллейбуса произошла возле станции столичного метрополитена "Демеевская" в Голосеевском районе. Об этом сообщает корреспондент УНН.
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По предварительным данным, автобус врезался в троллейбус.
Из-за автоаварии затруднено движение транспорта на проспекте Голосеевском, возле Киевского центрального автовокзала, по направлению к центру. Скорость движения местами не превышает 10 км/ч.
Напомним, в Николаеве подросток на автомобиле сбил шестилетнего мальчика.