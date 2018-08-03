Через ДТП у районі столичного автовокзалу ускладнено рух
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса і тролейбуса сталася поблизу станції столичного метрополітену "Деміївська" у Голосієвському районі. Про це повідомляє кореспондент УНН.
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За попередніми даними, автобус врізався у тролейбус.
Через автоаварію ускладнено рух транспорту на проспекті Голосіївському, поблизу Київського центрального автовокзалу, у напрямку до центру. Швидкість руху місцями не перевищує 10 км/год.
Нагадаємо, у Миколаєві підліток на автомобілі збив шестирічного хлопчика.