Через ДТП у районі столичного автовокзалу ускладнено рух

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса і тролейбуса сталася поблизу станції столичного метрополітену "Деміївська" у Голосієвському районі. Про це повідомляє кореспондент УНН.

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За попередніми даними, автобус врізався у тролейбус.

Через автоаварію ускладнено рух транспорту на проспекті Голосіївському, поблизу Київського центрального автовокзалу, у напрямку до центру. Швидкість руху місцями не перевищує 10 км/год.

Нагадаємо, у Миколаєві підліток на автомобілі збив шестирічного хлопчика.

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