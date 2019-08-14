Из-за дождей на западе Украины ожидается наводнение рек
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Спасатели выпустили предупреждение о повышении уровня воды в реках из-за дождей на западе Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
По прогнозам, в связи с ожидаемыми дождями ожидаются подъемы уровней воды, без негативных последствий:
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- 14-15 августа на реках бассейнов Сяна, Днестра во Львовской, Ивано-Франковской областях на 0,2-1,2 м, на реках Закарпатья - 0,2-1,0 м;
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- 14-16 августа на реках бассейна Западного Буга во Львовской, Волынской областях на 0,2-0,7 м;
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"Местами возможен начальный выход воды на пойму реки Вишня - село Твиржа (Львовская область), реки Луга - город Владимир-Волынский (Волынская область)", - указали в ГСЧС.
При значительными дождях, по данным спасателей, возможно формирование значительного местного склонового стока, локальных селевых потоков.
Напомним, на фоне ухудшения погодных условий на западе Украины снизится температура воздуха на 5-10 градусов.