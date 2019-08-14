Через дощі на заході України очікується наводнення річок
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Рятувальники випустили попередження про підвищення рівнів води у річках через дощі на заході України. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС.
За прогнозами, у зв'язку з очiкуваними дощами очiкуються пiдйоми рiвнiв води, без негативних наслідків:
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- 14-15 серпня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра у Львiвській, Iвано-Франкiвській областях на 0,2-1,2 м, на річках Закарпаття – 0,2-1,0 м;
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- 14-16 серпня на рiчках басейну Захiдного Бугу у Львiвській, Волинській областях на 0,2-0,7 м;
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"Мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву річки Вишня - село Твiржа (Львiвська область), річки Луга - місто Володимир-Волинський (Волинська область)", - вказали у ДСНС.
При значними дощах, за даними рятувальників, можливе формування значного мiсцевого схилового стоку, локальних селевих потоків.
Нагадаємо, на фоні погіршення погодних умов на заході України знизиться температура повітря на 5-10 градусів.