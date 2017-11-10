Из-за аварии в Николаеве без тепла остались почти 50 домов и детский сад

"По информации ОАО "Николаевская ТЭЦ" в связи с ремонтными работами на теплотрассе по ул.Чкалова с 10 до 11 ноября не будет подаваться тепло в 48 жилых домов и детский сад № 137, расположенных на ул.Чкалова", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 ноября в одном из районов Киева, население которого составляет около 90 тыс. Человек, вечером внезапно отключилось отопление в нескольких десятках домов.