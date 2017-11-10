Через аварію у Миколаєві без тепла залишились майже 50 будинків и дитячий садок

“За інформацією ПАТ „Миколаївська ТЕЦ“ у зв’язку з ремонтними роботами на теплотрасі по вул.Чкалова з 10 до 11 листопада не буде подаватися тепло до 48 житлових будинків і дитячого садка № 137 розташованих на вул.Чкалова”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 9 листопада в одному з районів Києва, населення якого становить близько 90 тис. осіб, увечері раптово відключилось опалення у кількох десятках будинків.