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Через аварію у Миколаєві без тепла залишились майже 50 будинків и дитячий садок

Київ • УНН

 • 12767 перегляди

МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 10 листопада. УНН. У Миколаєві через аварійну ситуацію, що сталася на теплотрасі, без теплопостачання залишились 48 житлових будинків та дитячий садок. Про це УНН повідомили у Департаменті ЖКГ Миколаївської міської ради.

“За інформацією ПАТ „Миколаївська ТЕЦ“ у зв’язку з ремонтними роботами на теплотрасі по вул.Чкалова з 10 до 11 листопада не буде подаватися тепло до 48 житлових будинків і дитячого садка № 137 розташованих на вул.Чкалова”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 9 листопада в одному з районів Києва, населення якого становить близько 90 тис. осіб, увечері раптово відключилось опалення у кількох десятках будинків.

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