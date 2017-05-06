Из-за аварии на трассе "Киев - Чоп" образовалась большая пробка
Киев • УНН
МУКАЧЕВО-КИЕВ. 6 мая. УНН. Огромная пробка образовался в результате ДТП с участием грузовика и легковушки возле Мукачево, передает корреспондент УНН.
“Предварительно известно, что водитель грузовика решил совершить разворот вне отведенного места, в результате чего, произошло столкновение с легковым автомобилем. В результате столкновения госпитализированы с политравмами в Мукачевскую ЦРБ двое пассажиров легковушки. Кроме того, на проезжую часть вылилось около 400 л горюче-смазочных материалов с грузовика”, — отметил представитель УПП в городах Ужгород и Мукачево Эрнест Завадский.
В УГСЧС в Закарпатской области сообщили, что спасателям удалось предотвратить взрыв. С проезжей части сейчас смывают топливо.
Движение на этом участке затруднено, на месте работают экипажи ГСЧС и патрульной полиции.
Причины и обстоятельства ДТП установит полиция.
Напомним, три человека погибли в результате ДТП в Житомирской области. Авария произошла 5 мая на 73-м км автодороги “Киев — Чоп” около 17:00.