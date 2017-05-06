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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Через аварію на трасі "Київ - Чоп" утворився великий затор

Київ • УНН

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МУКАЧЕВЕ-КИЇВ. 6 травня. УНН. Величезний затор утворився внаслідок ДТП за участю вантажівки та легковика поблизу Мукачевого, передає кореспондент УНН.

Через аварію на трасі "Київ - Чоп" утворився великий затор

"Попередньо відомо, що водій вантажівки вирішив здійснити розворот поза відведеним місцем, внаслідок чого, трапилося зіткнення із легковим автомобілем. В результаті зіткнення госпіталізовано з політравмами до Мукачівської ЦРЛ двох пасажирів легковика. Окрім того, на проїжджу частину вилилося близько 400 л паливно-мастильних матеріалів з вантажівки", - зазначив речник УПП у містах Ужгород та Мукачеве Ернест Завадський.

В УДСНС в Закарпатській області повідомили, що рятувальникам вдалося попередити вибух. З проїжджої частини змивають наразі пальне.

Рух на цій ділянці ускладнено, на місці працюють екіпажі ДСНС та патрульної поліції.

Причини та обставини ДТП встановить поліція.

Нагадаємо, троє людей загинуло внаслідок ДТП на Житомиршині. Аварія сталась 5 травня на 73-км автодороги “Київ — Чоп” близько 17:00.

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