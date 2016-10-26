Чемпионат Украины по футболу среди спортсменов с нарушениями слуха стартовал в Кропивницком

Участниками финальной стадии турнира стали восемь команд, которые были разбиты на две группы.

В квартете "А" выступают команды Полтавской, Николаевской, Одесской и Ивано-Франковской областей; в группе "Б" - команды Ровенской, Запорожской, Киевской областей и города. По итогам этого турнира будет сформирована сборная Украины, которая будет выступать на Дефлимпийских играх 2017 в Турции.

Кропивницкий был выбран местом проведения соревнований, поскольку является нейтральной территорией для всех без исключения команд-участниц турнира.

Вчера, 25 октября, начался групповой этап соревнований. В группе "А" команда Полтавской области противостояла одесской, а николаевцы играли против ивано-франковцев. В квартете "Б" футболисты Киевской области противостояли футболистам Ровенской, а столичный коллектив проводил матч с Запорожской областью.