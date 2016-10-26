Чемпіонат України з футболу серед спортсменів з вадами слуху стартував у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 26 жовтня. УНН. На полі зі штучним покриттям стадіону “Зірка” розпочався чемпіонат України з футболу (фінал) серед спортсменів з вадами слуху, повідомили УНН-Центр у прес-службі ФК “Зірка”.
Учасниками фінальної стадії турніру стали вісім команд, котрі були розбиті на дві групі.
У квартеті “А” виступають команди Полтавської, Миколаївської, Одеської та Івано-Франківської областей; у групі “Б” — команди Рівненської, Запорізької, Київської областей та міста Київ. За підсумками цього турніру буде сформована збірна України, котра виступатиме на Дефлімпійських іграх 2017 року в Туреччині.
Кропивницький був обраний місцем проведення змагань, оскільки є нейтральною територією для всіх без виключення команд-учасниць турніру.
Вчора, 25 жовтня, розпочався груповий етап змагань. У групі “А” команда Полтавської області протистояла одеській, а миколаївці грали проти івано-франківців. У квартеті “Б” футболісти Київської області протистояли футболістам Рівненщини, а столичний колектив проводив матч із Запорізькою областю.