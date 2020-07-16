Чемпион Украины получил соперника по квалификации Лиги чемпионов ФИБА
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. В Швейцарии состоялась жеребьевка квалификационного раунда Лиги чемпионов ФИБА в котором примет участие действующий чемпион Украины “Днепр”, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ФИБА и “Днепра”.
Дебютант Лиги чемпионов — “Днепр”, был определен в четвертую корзину посева. В соперники нашей команде в первом раунде квалификации из первой корзины жребий определил нидерландский “Гронинген”. Соперник украинцев на момент приостановления сезона Нидерландов 2019-20 занимал второе место (17 побед при 5 поражениях).
Матчи первого квалификационного раунда состоятся 15 и 18 сентября. Первую игру “Днепр” проведет дома.
Во втором раунде квалификации победитель данной пары встретится с победителем пары “Керавнос” (Кипр) — “Ираклис” (Греция).
Примечательно, что победитель квалификации в указанных парах в итоге будет играть в группе B регулярного сезона. Соперниками там будут “Нимбурк” (Чехия), “Нижний Новгород” (Россия), “Дижон” (Франция), “Сарагоса” (Испания), “Сомбатхей” (Венгрия), “Бурса” (Турция), “Люблин” ( Польша).