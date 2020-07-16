Чемпіон України отримав суперника по кваліфікації Ліги чемпіонів ФІБА

Дебютант Ліги чемпіонів — “Дніпро”, був визначений в четверту корзину посіву. У суперники нашій команді в першому раунді кваліфікації з першого кошика жереб визначив нідерландський “Гронінген”. Суперник українців на момент призупинення сезону Нідерландів 2019-20 посідав друге місце (17 перемог при 5 поразках).

Матчі першого кваліфікаційного раунду відбудуться 15 і 18 вересня. Першу гру “Дніпро” проведе вдома.

У другому раунді кваліфікації переможець даної пари зустрінеться з переможцем пари “Керавнос” (Кіпр) — “Іракліс” (Греція).

Примітно, що переможець кваліфікації в зазначених парах у підсумку гратиме в групі B регулярного сезону. Суперниками там будуть “Німбурк” (Чехія), “Нижній Новгород” (Росія), “Діжон” (Франція), “Сарагоса” (Іспанія), “Сомбатгей” (Угорщина), “Бурса” (Туреччина), “Люблін” (Польща).