Чемпіон України отримав суперника по кваліфікації Ліги чемпіонів ФІБА

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КИЇВ. 16 липня. УНН. У Швейцарії відбулося жеребкування кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів ФІБА в якому візьме участь чинний чемпіон України “Дніпро”, передає УНН з посиланням на прес-службу ФІБА і “Дніпра”.

Дебютант Ліги чемпіонів — “Дніпро”, був визначений в четверту корзину посіву. У суперники нашій команді в першому раунді кваліфікації з першого кошика жереб визначив нідерландський “Гронінген”. Суперник українців на момент призупинення сезону Нідерландів 2019-20 посідав друге місце (17 перемог при 5 поразках).

Матчі першого кваліфікаційного раунду відбудуться 15 і 18 вересня. Першу гру “Дніпро” проведе вдома.

У другому раунді кваліфікації переможець даної пари зустрінеться з переможцем пари “Керавнос” (Кіпр) — “Іракліс” (Греція).

Примітно, що переможець кваліфікації в зазначених парах у підсумку гратиме в групі B регулярного сезону. Суперниками там будуть “Німбурк” (Чехія), “Нижній Новгород” (Росія), “Діжон” (Франція), “Сарагоса” (Іспанія), “Сомбатгей” (Угорщина), “Бурса” (Туреччина), “Люблін” (Польща).

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