Чемпион UFC бросил вызов боксеру Ломаченко
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Чемпион самой легкой и легкой весовых категорий боев без правил UFC Сехудо заявил, что хочет вызвать украинского боксера Василия Ломаченко в Октагон, информирует УНН со ссылкой на Twitter 32-летнего американца.
“Если боец MMA смог побить бывшего чемпиона по боксу, то каким будет бой олимпийских чемпионов? Василий Ломаченко, что ты думаешь по этому поводу?” — говорится в сообщении Сехудо.
Украинец не замедлил с ответом и отправил gif изображения бывшего избитого бойца Энтони Кроллы.
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Зато Сехудо вспомнил украицну поражение от Орландо Салидо: “Мы все помним, чем закончился твой бой с мексиканским воином”.
Однако Ломаченко отметил, что Сехудо “ничего не понимает в боксе”.
Отметим, что сообщение 32-летнего Сехудо было реакцией на победу бойца MMA Артема Лобова в поединке против бывшего чемпиона мира по боксу Пола Малиньяджи.