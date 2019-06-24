Чемпіон UFC кинув виклик боксеру Ломаченку
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Чемпіон найлегшої та легкої вагових категорій боїв без правил UFC Генрі Сехудо заявив, що хоче викликати українського боксера Василя Ломаченка в Октагон, інформує УНН з посиланням на Twitter 32-річного американця.
"Якщо боєць MMA зміг побити колишнього чемпіона з боксу, то яким буде бій олімпійських чемпіонів? Василь Ломаченко, що ти думаєш з цього приводу?" - сказано у повідомленні Сехудо.
Українець не забарився із відповіддю та відправив gif-зображення колишнього побитого бійця Ентоні Кролли.
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Натомість Сехудо пригадав українцю поразку від Орландо Салідо: "Ми всі пам'ятаємо, чим закінчився твій бій з мексиканським воїном".
Проте Ломаченко відзначив, що Сехудо "нічого не тямить в боксі".
Відзначимо, що повідомлення 32-річного Сехудо було реакцією на перемогу бійця MMA Артема Лобова в поєдинку проти колишнього чемпіона світу з боксу Пола Маліньяджі.