Чемпион мира по боксу Уайлдер признался о желании суицида в прошлом
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Обладатель титула WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер поделился историей с юношеских лет своей жизни, когда он был близок к наложению на себя руки, сообщает УНН со ссылкой на Mirror.
"У каждого есть история из прошлого. Все мы прошли определенный путь, который сделал нас такими, какие мы сейчас. В 19 и 20 лет в моей жизни было много трудностей. Моя дочь родилась с расщеплением позвоночника. Я был юношей, который пытался жить в реальном мире. У меня всегда были большие цели и мечты. Мне всегда хотелось стать королем, но жизнь может вносить свои изменения. У меня на коленях лежал пистолет, и я думал о суициде. Если человек сводит счеты с жизнью, то его ничего не волнует. Его перестают волновать те вещи, которые происходят в жизни. Ты не думаешь, как это повлияет на семью, дочь и других детей. Такие мысли порождают эгоизм. Ты думаешь только о боли, которую чувствуешь в данный момент времени", - признался Уайлдер.
Напомним, что 22 февраля Уайлдер проведет второй очный бой с британцем Тайсоном Фьюри. Первый их бой был проведен вничью.