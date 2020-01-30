Чемпіон світу з боксу Уайлдер зізнався про бажання суїциду в минулому
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Володар титулу WBC у суперважкій ваговій категорії американець Деонтей Уайлдер поділився історією з юнацьких років свого життя, коли він був близьким до накладання на себе рук, повідомляє УНН з посиланням на Mirror.
"У кожного є історія з минулого. Всі ми пройшли певний шлях, який зробив нас такими, які ми зараз. У 19 і 20 років в моєму житті було багато труднощів. Моя дочка народилася з розщепленням хребта. Я був юнаком, який намагався жити в реальному світі. У мене завжди були великі цілі і мрії. Мені завжди хотілося стати королем, але життя може вносити свої зміни. У мене на колінах лежав пістолет, і я думав про суїцид. Якщо людина зводить рахунки з життям, то його нічого не хвилює. Його перестають хвилювати ті речі, які відбуваються в житті. Ти не думаєш, як це вплине на сім'ю, дочку і інших дітей. Такі думки породжують егоїзм. Ти думаєш тільки про біль, який відчуваєш в даний момент часу", - зізнався Уайлдер.
Нагадаємо, що 22 лютого Уайлдер проведе другий очний бій із британцем Тайсоном Ф'юрі. Перший їх бій був зведений внічию.