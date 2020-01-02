Чемпион мира и Европы завоевал Кубок Японии в заключительной игре футбольной карьеры
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Форвард ФК "Виссел Кобе" Давид Вилья провел заключительный официальный матч в карьере футболиста, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Команда испанца в финале Кубка Японии обыграла "Касимов" со счетом 2: 0. 38-летний ветеран появился на поле в компенсированное время, когда счет уже был 2: 0.
Кроме того, в матче принял участие другой экс-игрок "Барселоны" Андрес Иньеста.
Примечательно, что для 38-летнего лучшего бомбардира в истории сборной Испании этот матч стал последним в качестве футболиста.
Справка: Вилья сыграл за сборную Испании 98 матчей, забил 59 голов и является лучшим бомбардиром в ее истории. Вместе с национальной командой выиграл Евро-2008 и чемпионат мира-2010.
Кроме того, отметим доработок Вильи на клубном уровне среди которых по три триумфы в чемпионате Испании, Кубке и Суперкубке Испании, а также победы в Лиге чемпионов, Клубного чемпионата мира и Суперкубка УЕФА. В его активе выступления за "Барселону", "Спортинг", "Валенсию", "Атлетико", "Мельбурн" и "Нью-Йорк Сити".