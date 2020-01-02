Чемпіон світу та Європи завоював Кубок Японії у заключній грі футбольної кар'єри

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Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. Форвард ФК "Віссел Кобе" Давид Вілья провів заключний офіційний матч в кар'єрі футболіста, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.

Команда іспанця в фіналі Кубка Японії обіграла "Касимов" з рахунком 2:0. 38-річний ветеран з'явився на полі в компенсований час, коли рахунок вже був 2:0.

Крім того, у матчі прийняв участь інший екс-гравець "Барселони" Андрес Іньєста.

Примітно, що для 38-річного кращого бомбардира в історії збірної Іспанії цей матч став останнім в якості футболіста.

Довідка УНН: Вілья зіграв за збірну Іспанії 98 матчів, забив 59 голів та є найкращим бомбардиром у її історії. Разом із національною командою виграв Євро-2008 та чемпіонат світу-2010.

Крім того, відзначимо доробок Вільї на клубному рівні серед якого по три тріумфи в чемпіонаті Іспанії, Кубку та Суперкубку Іспанії, а також перемоги в Лізі чемпіонів, Клубного чемпіонату світу і Суперкубку УЄФА. В його активі виступи за "Барселону", "Спортінг", "Валенсію", "Атлетіко", "Мельбурн" і "Нью-Йорк Сіті".

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