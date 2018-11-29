Чемпион мира назвал сильные стороны Гвоздика перед очным боем

“Гвоздик — молодой, атлетически. Он серьезно настроен отобрать у меня титул. Я точно знаю, как он себя чувствует. Запредельный голод, мотивация. Он хочет во что занять мое место. Я когда-то и сам был в такой же ситуации. Они все мечтают занять мое место, ведь я — первый номер в дивизионе. Мне просто нужно убедиться в том, что в ринге я буду готов ко всему, что он мне предложит. Я точно не из тех парней, которые могут допустить недооценки соперника. Наоборот, я уважаю каждого из них, ведь знаю, что они нереально мотивированы”, — сказал канадец.

Стивенсон выделил в украинце мощь, оборону и габариты.

“Сильными сторонами Гвоздика название мощь, оборону и габариты. Кроме того, он становился бронзовым призером Олимпийских Игр. Но ничего — я привык драться с высокими и молодыми противниками”, - отметил Стивенсон.

Примечательно, что Стивенсон (29-1-1, 24 КО) отобрал звание чемпиона мира по версии WBC в американца Чеда Доусона (34-5, 19 КО) еще в июне 2013 года. С тех пор канадец защитил титул девять раз. 41-летний ветеран является долгоиграющим действующим чемпионом мира.

Добавим также, бой Гвоздик — Стивенсон пройдет 1 декабря в Квебеке.