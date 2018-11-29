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Чемпіон світу назвав сильні сторони Гвоздика перед очним боєм

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Володар чемпіонського поясу по версії WBC у напівважкій ваговій категорії Адоніс Стівенсон в очікуванні поєдинку з українським “тимчасовим” чемпіоном планети Олександром Гвоздиком прокоментував сильні сторони опонента, інформує УНН із посиланням на The Ring.

“Гвоздик — молодий, атлетичний. Він серйозно налаштований відібрати у мене титул. Я точно знаю, як він себе почуває. Позамежний голод, мотивація. Він хоче будь-що зайняти моє місце. Я колись і сам був в такій же ситуації. Вони всі мріють зайняти моє місце, адже я — перший номер в дивізіоні. Мені просто потрібно переконатися в тому, що в рингу я буду готовий до всього, що він мені запропонує. Я точно не з тих хлопців, які можуть допустити недооцінку суперника. Навпаки, я поважаю кожного з них, адже знаю, що вони нереально мотивовані”, — сказав канадець.

Стівенсон виділив в українця міць, оборону та габарити.

“Сильними сторонами Гвоздика назву міць, оборону і габарити. Крім того, він ставав бронзовим призером Олімпійських Ігор. Але нічого — я звик битися з високими і молодими противниками”, — зазначив Стівенсон.

Примітно, що Стівенсон (29-1-1, 24 КО) відібрав звання чемпіона світу за версією WBC у американця Чеда Доусона (34-5, 19 КО) ще в червні 2013 року. З тих пір канадець захистив титул дев’ять разів. 41-річний ветеран є довгограючим чинним чемпіоном світу.

Додамо також, бій Гвоздик — Стівенсон пройде 1 грудня в Квебеку.

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