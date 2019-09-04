Чемпион Бельгии и Чехии стал баскетболистом клуба Суперлиги
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Американец Майк Майерс подписал контракт с спортклубом "Прометей", который будет выступать в Суперлиге Украины, сообщает УНН со ссылкой на сайт команды.
27-летний Майк Майерс весит 108 кг, его рост составляет 204 см, будет выступать на позиции центрового.
Новый игрок "Прометея" в позапрошлом сезоне стал чемпионом Бельгии в составе баскетбольного клуба "Остенде", а в прошлом сезоне - чемпионом Чехии и участником Европейской Лиги Чемпионов в составе клуба "Нимбурк".
Заметим, что в крайней кампании опытный игрок получил в среднем по 5 очков, 4,7 подбора и 0,3 ассиста.