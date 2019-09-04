Чемпіон Бельгії та Чехії став баскетболістом клубу Суперліги
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Американець Майк Майерс підписав контракт із спортклубом "Прометей", який виступатиме у Суперлізі України, повідомляє УНН з посиланням на сайт команди.
27-річний Майк Майерс важить 108 кг, його зріст складає 204 см, буде виступати на позиції центрового.
Новий гравець "Прометея" в позаминулому сезоні став чемпіоном Бельгії у складі баскетбольного клубу "Остенде", а в минулому сезоні - чемпіоном Чехії та учасником Європейської Ліги Чемпіонів у складі клубу "Німбурк".
Зауважимо, що в крайній кампанії досвідчений гравець здобував у середньому по 5 очок, 4,7 підбирання і 0,3 асисти.