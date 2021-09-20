"Челси" разгромил "Тоттенхэм" в лондонском дерби
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. В Лондоне состоялся поединок пятого тура АПЛ с участием "Тоттенхэма" и "Челси", сообщает УНН со ссылкой на сайт "Челси".
Детали
Начало разгрому положил защитник-ветеран Тьяго Силва, который в дебюте второго тайма откликнулся на подачу углового и головой переправил снаряд в сетку. Вскоре после этого впервые за почти два года забил Нгола Канте, пусть и с помощью рикошета.
А уже в добавленное время точку в матче поставил классным ударом в касание из центра штрафной Антонио Рюдигер. После равного первого тайма, в котором с обеих сторон было создано минимум моментов, “синие” полностью переиграли соперника и одержали заслуженную победу — 3:0.
Заработанные три очка позволили сравниться по набранным баллам с “МЮ” и “Ливерпулем” (по 13), и при этом возглавить турнирную таблицу, опередив в алфавитном порядке мерсисайдский клуб — на первой строчке. После пяти туров у обеих команд абсолютно одинаковые показатели при 12 забитых и всего 1 пропущенном мяче.
Дополнение
На этот раз “Челси” в 15-й раз в 24 играх АПЛ при Тухель сыграл без пропущенных мячей. На этот раз в этом достижении принял участие кипер Кэпа, который заменил в рамке травмированного Эдуара Мэнди.