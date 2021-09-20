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"Челсі" розгромив "Тоттенхем" у лондонському дербі

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. У Лондоні відбувся поєдинок п'ятого туру АПЛ за участі "Тоттенхема" та "Челсі", повідомляє УНН з посиланням на сайт "Челсі".

Деталі

Початок розгрому поклав оборонець-ветеран Тьяго Сілва, який в дебюті другого тайму відгукнувся на подачу кутового і головою переправив снаряд у сітку. Незабаром після цього вперше за майже два роки забив Н’Голо Канте, нехай і за допомогою рикошету.

А вже в доданий час крапку в матчі поставив класним ударом в дотик з центру штрафного Антоніо Рюдігер. Після рівного першого тайму, в якому з обох сторін було створено мінімум моментів, “сині” повністю переграли суперника і здобули заслужену перемогу — 3:0.

Зароблені три очки дозволили зрівнятися за набраними балами з “МЮ” і “Ліверпулем” (по 13), і при цьому очолити турнірну таблицю, випередивши в алфавітному порядку мерсисайдський клуб — на першому рядку. Після п’яти турів у обох команд абсолютно однакові показники при 12 забитих і всього 1 пропущеному м’ячі.

Доповнення

Цього разу “Челсі” в 15-й раз в 24 іграх АПЛ при Томасі Тухелі зіграв без пропущених м’ячів. На цей раз в цьому досягненні взяв участь кіпер Кепа, який замінив в рамці травмованого Едуара Менді.

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