"Челси" разгромил "Эвертон" и возглавил турнирную таблицу АПЛ

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. В 11 туре элитного чемпионата Англии лондонский "Челси" продолжил выигрышную серию, разгромив на стадионе "Стэмфорд Бридж" "Эвертон" - 5:0, передает УНН со ссылкой на сайт лондонского клуба.

На 19-й минуте после перехвата в центре поля мяч отскочил к Диего Косте. Нападающий сделал несколько шагов в сторону ворот соперника и отдал мяч налево на Эдена Азара. Бельгиец убрал с дороги двух защитников и с острого угла с линии штрафной пробил Стекеленбурга ударом под дальнюю штангу.

Минуту спустя "аристократы" провели молниеносную атаку. Азар из центральной зоны отдал мяч на правый край штрафной на Педро. Тот прострелил параллельно створу ворот. Коста не стал мешать пробивать Алонсо, который мощным ударом отправил мяч между ног Стекеленбургу - 2: 0.

Взяв небольшую паузу, "Челси" продолжил искать возможности для взятия ворот, стремясь решить исход матча еще до перерыва. На 34-й минуте Алонсо по высокой дуге закинул мяч на дальний угол вратарской, откуда в касание на высокой скорости нанес сильный удар Мозес. Мяч попал в перекладину и отскочил в поле.

На 42-й минуте лондонцы довели счет до крупного после уже привычной для "синих" комбинации при стандарте. Азар, выполняя угловой, навесил на ближний угол вратарской, откуда Матич головой сбросил мяч дальше, позволив забить Косте с 10 метров - 3:0.

Разгром гостей продлил на 56-й минуте Азар. Бельгиец, сыграв в стенку с Педро и, получив в ответ пас пяткой, ворвался в штрафную "ирисок" и нанес голевой удар низом в ближний угол. Точку во встрече поставил Педро - 5:0.

Отметим, что футболисты "Челси" одержали пятую подряд сухую победу в АПЛ, забив в ворота соперников 16 мячей.
Добавим, что лондонцы с 25 очками возглавили чемпионат, обогнав на 1 пункт "Манчестер Сити".

 

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