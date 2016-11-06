"Челсі" розгромив "Евертон" та очолив турнірну таблицю АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. В 11 турі елітного чемпіонату Англії лондонське “Челсі” продовжив виграшну серію, розгромивши на стадіоні “Стемфорд Брідж” “Евертон” — 5:0, передає УНН з посиланням на сайт лондонського клубу.
На 19-й хвилині після перехоплення в центрі поля м’яч відскочив до Дієго Кости. Нападник зробив кілька кроків у бік воріт суперника і віддав м’яч наліво на Едена Азара. Бельгієць прибрав з дороги двох захисників і з гострого кута з лінії штрафного пробив Стекеленбурга ударом під дальню штангу.
Хвилину потому “аристократи” провели блискавичну атаку. Азар з центральної зони віддав м’яч на правий край штрафного на Педро. Той прострілив паралельно створу воріт. Коста не став заважати пробивати Алонсо, який потужним ударом відправив м’яч між ніг Стекеленбургу — 2:0.
Взявши невелику паузу, “Челсі” продовжив шукати можливості для взяття воріт, прагнучи вирішити результат матчу ще до перерви. На 34-й хвилині Алонсо по високій дузі закинув м’яч на дальній кут воротарського майданчика, звідки в дотик на високій швидкості наніс сильний удар Мозес. М’яч потрапив у поперечку і відскочив у поле.
На 42-й хвилині лондонці довели рахунок до крупного після вже звичної для “синіх” комбінації при стандарті. Азар, виконуючи кутовий, навісив на ближній кут воротарського майданчика, звідки Неманья Матіч головою скинув м’яч далі, дозволивши забити Кості з 10 метрів — 3:0.
Розгром гостей продовжив на 56-й хвилині Азар. Бельгієць, зігравши в стінку з Педро і, отримавши у відповідь пас п’ятою, увірвався в штрафну “ірисок” і завдав гольового удару низом в ближній кут. Крапку у зустрічі поставив Педро — 5:0.
Відзначимо, що футболісти “Челсі” здобули п’яту поспіль суху перемогу в АПЛ, забивши у ворота суперників 16 м’ячів.
Додамо, що лондонці з 25 очками очолили чемпіонат, обігнавши на 1 пункт “Манчестер Сіті”.