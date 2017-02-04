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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

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"Челси" победил "Арсенал" в матче лидеров АПЛ

Киев • УНН

 • 8689 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Лондонский "Челси" на своем стадионе "Стэмфорд Бридж" выиграл у "Арсенала" в матче 24-го тура Английской Премьер-Лиги, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

"Челси" победил "Арсенал" в матче лидеров АПЛ

Открыл счет защитник "синих" Маркос Алонсо, который успешно сыграл на добивании после удара головой в перекладину своего партнера. В начале второй половины хозяева удвоили преимущество. Эден Азар в одиночку провел мяч с центра поля и переиграл всю защиту вместе с кипером П.Чехом. Под конец баталии команды обменялись голами - Сеск Фабрегас забил за "Челси", а гол-престижа за "канониров" оформил Оливье Жиру - 3:1.

Отметим, что "Челси" (59 очков) занимает первое место в АПЛ, опережая второй - "Тоттенхэм" на 12 баллов. "Арсенал" (47) - третий.

Украинские Национальные Новости

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