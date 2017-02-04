"Челсі" переміг "Арсенал" у матчі лідерів АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Лондонський "Челсі" на власному стадіоні "Стемфорд Брідж" виграв у "Арсеналу" в матчі 24-го туру Англійської Прем'єр-Ліги, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
Відкрив рахунок захисник "синіх" Маркос Алонсо, котрий успішно зіграв на добиванні після удару головою у поперечину свого партнера. На початку другої половини господарі подвоїли перевагу. Еден Азар в одиночку провів м'яч з центра поля і переграв увесь захист разом із кіпером П.Чехом. Під завершення баталії команди обмінялися голами – Сеск Фабрегас забив за "Челсі", а гол-престижу за "канонірів" оформив Олів'є Жиру – 3:1.
Відзначимо, що "Челсі" (59 очок) посідає перше місце в АПЛ, випереджаючи другий - "Тотенхем" на 12 балів. "Арсенал" (47) - третій.