"Челночная дипломатия" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана со встречами в Москве и Пекине вызвали раздражение западных союзников, сообщило агентство Bloomberg, пишет УНН.

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"Недавние поездки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин имели одну общую черту: они ошеломили западных союзников его страны. Партнеры из Европейского Союза и НАТО проснулись в понедельник, чтобы узнать, что Орбан посетил президента Си Цзиньпина в Китае. Это произошло после неожиданной встречи с президентом России Владимиром Путиным на прошлой неделе, которая задела страны, которые пытаются выступить единым фронтом против Украины", - пишет издание.

Указано, что "лидеры ЕС пытались дистанцироваться от визита Орбана в Москву и подчеркнули, что он не представляет блок, когда он сказал, что работает над открытием линий связи, чтобы принести мир в Украину".

"Но их попытки осудить его фрилансерство были осложнены тем фактом, что 1 июля Венгрия взяла ротационное председательство в ЕС - на что сразу обратили внимание Путин и Си", - отмечается в публикации.

В письме от 5 июля, с которым ознакомилось Bloomberg, Орбан сказал коллегам-лидерам, что он не высказывал никакого мнения от имени ЕС. Заявление польского премьер-министра Дональда Туска в понедельник свидетельствует о том, что эти заверения их не убедили, указывает издание.

Ни один чиновник не имеет права мирного посредничества в Украине от имени блока, не получив его одобрения, заявил Туск на пресс-конференции вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве. "История помнит политиков, которые говорили, что работали над справедливым миром, но на самом деле работали над капитуляцией", - добавил он.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал журналистам в Вашингтоне, что ему не известно о каком-либо заблаговременном уведомлении о любой поездке. Дипломатическая деятельность Орбана "кажется не продуктивной" для достижения мира в Украине, и США обеспокоены этим, сказал он в понедельник.

В Белом доме прокомментировали визит Орбана в Москву

Послы ЕС планируют добиваться от Венгрии большей ясности в отношении визитов Орбана на своей еженедельной встрече в среду. По словам дипломата ЕС, несколько государств-членов не уверены в том, как Будапешт использует свое председательство. Они добавили, что они были обеспокоены использованием Венгрией логотипа президентства в некоторых сообщениях, связанных со встречами.

В ЕС в среду обсудят визиты венгерского премьера Орбана, в том числе в россию - СМИ

На этой неделе Орбан едет на ежегодный саммит НАТО в Вашингтоне, уже добившись обещаний освободить Венгрию от обязательств помогать Украине. В комментариях в понедельник министр кабинета министров Венгрии Гергей Гуляс не исключил встречи с Дональдом Трампом до возвращения Орбана домой.

"Бывший президент США заявил, что хочет быстрого мирного соглашения, и если он будет избран в ноябре, это может поддержать точку зрения Орбана. По словам аналитиков, это намекает на долгосрочную стратегию бурного путешествия премьера. Даже если пока они считают, что дипломатическое наступление Орбана может не иметь ощутимых результатов, кроме раздражения ключевых союзников", - пишет издание.

"Это дипломатия шока и трепета в стиле Орбана, - сказал Даниэль Хегедус, научный сотрудник Немецкого фонда Маршалла в Берлине. - И тот факт, что он может сделать это без каких-либо негативных последствий, только придает ему смелости".

Если его цель состоит в том, чтобы показать, что его невозможно сдержать в ЕС, он преуспевает, по словам Хегедуса из Немецкого фонда Маршалла, который предложил прекращение ротационного председательства Венгрии в ЕС как одну из потенциальных "выговоров". Пока блок не активизируется, это шоу Орбана, указал он.

"Он бьет намного выше своего веса, - сказал Хегедус. - Он подходит к этому очень стратегически, и нет никаких признаков того, что ЕС проснулся, чтобы что-то с этим сделать".