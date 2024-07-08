В ЕС в среду обсудят визиты венгерского премьера Орбана, в том числе в россию - СМИ
Киев • УНН
Послы ЕС обсудят недавние визиты премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в частности в Россию.
Послы стран-членов ЕС обсудят в среду недавние визиты премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в частности в россию, сообщил редактор Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Йозвяк, пишет УНН.
Детали
"Послы ЕС в среду обсудят Венгрию и последние визиты Орбана, в частности в россию. Вряд ли это произойдет, но, как кто-то сказал, "снова вытащили материалы о том, как отобрать председательство", - написал Йозвяк в X.
В Белом доме прокомментировали визит Орбана в Москву7 июля 2024, 02:48 • 105861 просмотр
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