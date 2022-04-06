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Ждать больше нельзя: глава Луганской ОВА призвал жителей немедленно эвакуироваться

Киев • УНН

 • 159249 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Луганская область - под плотным вражеским огнем, местные жители должны немедленно эвакуироваться, отмечает председатель ОВА Сергей Гайдай, пишет УНН.

Ждать больше нельзя: глава Луганской ОВА призвал жителей немедленно эвакуироваться

Цитата

"Сегодняшний день показал, что ждать больше нельзя - собирайте вещи и эвакуируйтесь! Все свободные города Луганской области под плотным вражеским огнем", - написал Гайдай в своем Telegram-канале.

Детали

По информации главы ОВА, сегодня в результате обстрелов в Рубежном один погибший человек, один ранен, пятеро спасены, судьба еще семерых человек - неизвестна.

Кроме того, сообщил Гайдай, в Северодонецке разрушено около 10 многоэтажек, есть раненые волонтеры.

Из Попасной из-за обстрелов не смогли эвакуировать население.

Добавим

По информации Генерального штаба ВСУ, оккупанты сосредоточивают основные усилия на подготовке к наступательной операции, целью которой является установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

Украинские Национальные Новости

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