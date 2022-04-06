Чекати більше не можна: голова Луганської ОВА закликав мешканців негайно евакуюватись
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Луганщина – під щільним ворожим вогнем, місцеві мешканці мають негайно евакуюватись, наголошує голова ОВА Сергій Гайдай, пише УНН.
Цитата
"Сьогоднішній день показав, що чекати більше не можна - збирайте речі й евакуюйтеся! Всі вільні міста Луганщини під щільним ворожим вогнем", - написав Гайдай в своєму Telegram-каналі.
Деталі
За інформацією голови ОВА, сьогодні внаслідок обстрілів у Рубіжному одна загибла людина, одна поранена, п’ятеро врятовано, доля ще сімох людей – невідома.
Крім того, повідомив Гайдай, у Сєвєродонецьку зруйновано близько 10 багатоповерхівок, є поранені волонтери.
З Попасної через обстріли не змогли евакуювати населення.
Додамо
За інформацією Генерального штабу ЗСУ, окупанти зосереджують основні зусилля на підготовці до наступальної операції, метою якої є встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей.