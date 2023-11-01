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Доля проблемных кредитов в банках сократилась, но все еще выше довоенного уровня - НБУ

Киев • УНН

 • 158047 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Доля проблемных кредитов (NPL) в банках за 9 месяцев этого года незначительно сократилась - до 37,9%, сообщили в НБУ, пишет УНН.

Доля проблемных кредитов в банках сократилась, но все еще выше довоенного уровня - НБУ

Детали

Как сообщается, объем неработающих кредитов в банковском секторе на 1 октября составил 422,5 млрд грн, что на 9,6 млрд грн ниже показателя на 1 января.

"Доля неработающих кредитов с начала года сократилась на 0,2 п.п. – до 37,9%", - указали в НБУ.

При этом в сентябре, как сообщается, объем неработающих кредитов сократился на 4,0 млрд грн, а доля – на 0.6 п.п. - "благодаря списанию неработающих розничных кредитов и лучшему качеству новых кредитов, преимущественно предоставляемых в рамках государственных программ".

По данным обнародованного в октябре опроса банков об условиях кредитования, спрос на корпоративные гривневые кредиты в III квартале вырос, как и спрос на кредиты населению, и большинство банков ожидают дальнейшего роста корпоративного и розничного кредитного портфелей в следующие 12 месяцев.

"Признание банками кредитных потерь в текущем году по сравнению с прошлым годом притормозило. Объемы отчисления банками в резервы под кредиты с начала полномасштабной войны составили 107 млрд грн, или почти 13% кредитного работающего портфеля, который банки имели в конце февраля 2022 года", - сообщили в Нацбанке.

В то же время, как указано, продолжается оценка устойчивости банков и банковской системы, по предварительным результатам которой "банки в целом адекватно оценивают кредитные риски, однако отдельным банкам, вероятно, придется отразить дополнительные потери от кредитного риска".

Справочно

До полномасштабного вторжения россии в Украину доля неработающих кредитов (NPL) в украинских банках стало сокращаться с 2018 года (с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года), а объем кредитов в банках рос.

Украинские Национальные Новости

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