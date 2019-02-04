Часть Украины завтра накроет мокрый снег
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. На Прикарпатье, Закарпатье и в северных областях во вторник, 5 февраля, ожидается мокрый снег, на остальной территории - без осадков, сохранится туман. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах 2 градусов мороза - 14 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"5 февраля без осадков, только в Прикарпатье, Закарпатье и в северных областях днем местами небольшой мокрый снег. В южных, центральных и восточных областях туман, на дорогах северной половины местами гололедица", - сообщили синоптики.
Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура на протяжении суток от 3° тепла до 2° мороза, в южной части ночью 0-5° тепла, днем 4-9°, в Крыму до 14°.
Напомним, Киев будет засыпать мокрым снегом.