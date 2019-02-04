Частину України завтра накриє мокрий сніг
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. На Прикарпатті, Закарпатті та у північних областях у вівторок, 5 лютого, очікується мокрий сніг, на решті території - без опадів, утримається туман. Температура повітря протягом доби коливатиметься у межах 2 градусів морозу - 14 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"5 лютого без опадів, лише на Прикарпатті, Закарпатті та в північних областях вдень місцями невеликий мокрий сніг. У південних, центральних та східних областях туман; на дорогах північної половини подекуди ожеледиця", - повідомили синоптики.
Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.
Температура протягом доби від 3° тепла до 2° морозу, у південній частині вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°, в Криму до 14°.
Нагадаємо, Київ засипатиме мокрим снігом.