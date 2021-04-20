Украину накроет дождями: прогноз погоды на сегодня

КИЕВ. 20 апреля. УНН. На востоке и юге, а также в центральной части Украины и в Сумской области сегодня пройдут умеренные, местами значительные дожди, местами с грозами, будет ветрено. Воздух днем по стране максимально прогреется до 14 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.