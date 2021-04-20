Украину накроет дождями: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. На востоке и юге, а также в центральной части Украины и в Сумской области сегодня пройдут умеренные, местами значительные дожди, местами с грозами, будет ветрено. Воздух днем по стране максимально прогреется до 14 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 20 апреля облачно с прояснениями. В южных, восточных, большинстве центральных и Сумской областях умеренные, местами значительные дожди, отдельные грозы, на остальной территории ночью без существенных осадков, днем небольшие дожди.
В западных и северных областях ночью и утром местами туман.
Ветер северо-восточный (днем в восточных областях юго-западный), 7-12 м/с, в южных и восточных областях порывы 17-22 м/с.
Температура ночью 1-6° тепла, на юге и востоке страны до 10°; днем 9-14° тепла; на высокогорье Карпат ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 2-7° тепла.
Погода в Киеве и области
20 апреля по Киеву облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 11-13°.
В Киевской области сегодня также облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, местами туман, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 9-14° тепла.
Дополнение
Ученые прогнозируют, что в 2021 году во всем мире будет немного прохладнее, чем в 2020-м, но этот год все равно останется одним из шести самых теплых.