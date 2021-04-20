Україну вкриє дощами: прогноз погоди на сьогодні

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. На сході та півдні, а також у центральній частині України та на Сумщині сьогодні пройдуть помірні, місцями значні дощі, місцями з грозами, буде вітряно. Повітря вдень по країні максимально прогріється до 14 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, 20 квітня хмарно з проясненнями. У південних, східних, більшості центральних та Сумській областях помірні, місцями значні дощі, окремі грози, на решті території вночі без істотних опадів, вдень невеликі дощі.

У західних та північних областях вночі та вранці місцями туман.

Вітер північно-східний (вдень у східних областях південно-західний), 7-12 м/с, у південних та східних областях пориви 17-22 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, на півдні та сході країни до 10°; вдень 9-14° тепла; на високогір'ї Карпат вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла.

Погода у Києві та області

20 квітня по Києву хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 11-13°.

У Київській області сьогодні також хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, місцями туман, вдень невеликий дощ. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 9-14° тепла.

Доповнення

Учені прогнозують, що у 2021 році у всьому світі буде трохи прохолодніше, ніж у 2020-у, але цей рік все одно залишиться одним з шести найтепліших років.

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