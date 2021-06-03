Часть Украины сегодня снова с дождями: прогноз погоды

Детали

По прогнозу синоптиков, 3 июня в южной части, восточных и большинстве центральных областей облачно с прояснениями, умеренные дожди, отдельные грозы, ночью в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Харьковской и Луганской областях значительные дожди; температура ночью 9-14°, днем 13-18°.

На остальной территории переменная облачность, без существенных осадков; температура ночью 7-12°, днем 16-21°; в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 5-10°.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в стране, кроме западных областей, местами порывы 15-20 м/с.

Добавим

Средняя месячная температура в июне этого года в Украине прогнозируется на уровне от 18 до 22 градусов тепла, что близко к климатической норме.