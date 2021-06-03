Частина України сьогодні знову з дощами: прогноз погоди

Деталі

За прогнозом синоптиків, 3 червня у південній частині, східних та більшості центральних областей хмарно з проясненнями, помірні дощі, окремі грози, вночі в Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Харківській та Луганській областях значні дощі; температура вночі 9-14°, вдень 13-18°.

На решті території мінлива хмарність, без істотних опадів; температура вночі 7-12°, вдень 16-21°; у Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, в країні, крім західних областей, місцями пориви 15-20 м/с.

Додамо

Середня місячна температура у червні цього року в України прогнозується на рівні від 18 до 22 градусів тепла, що близько до кліматичної норми.