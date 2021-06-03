Частина України сьогодні знову з дощами: прогноз погоди
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Південь, схід та центральну Україна сьогодні знову очікують дощі. Температура повітря тут не підніметься вище 18 градусів тепла. Сухо і тепліше буде на заході - удень до 21 градуса вище нуля. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 3 червня у південній частині, східних та більшості центральних областей хмарно з проясненнями, помірні дощі, окремі грози, вночі в Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Харківській та Луганській областях значні дощі; температура вночі 9-14°, вдень 13-18°.
На решті території мінлива хмарність, без істотних опадів; температура вночі 7-12°, вдень 16-21°; у Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с, в країні, крім західних областей, місцями пориви 15-20 м/с.
Додамо
Середня місячна температура у червні цього року в України прогнозується на рівні від 18 до 22 градусів тепла, що близько до кліматичної норми.