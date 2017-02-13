Часть перевозчиков Киевской области снизили стоимость проезда на 25%
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Часть перевозчиков в Киевской области снизила стоимость проезда в общественном транспорте на 25%. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Киевской областной государственной администрации.
"Часть перевозчиков в Киевской области снизила стоимость проезда на 25 процентов от предыдущей стоимости, которую транспортные предприятия установили самовольно без консультаций с общественностью и Киевской ОГА", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в среднем стоимость проезда в маршрутных такси снизится на 1-1,50 грн.
В частности, на утро понедельника цены уже снизили транспортные предприятия, которые обслуживают маршруты в городе Вишневое и Боярке.
Отмечается, что в течение недели работала совместная рабочая группа по определению обоснованной стоимости проезда, которая была бы приемлемой как для граждан, так и для транспортных предприятий.
Напомним, проезд в пригородных маршрутках Киева подорожал на 20-30%.