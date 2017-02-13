Частина перевізників на Київщині знизили вартість проїзду на 25%
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Частина перевізників в Київській області знизила вартість проїзду в громадському транспорті на 25%. Про це УНН повідомили у прес-службі Київської обласної державної адміністрації.
"Частина перевізників в Київської області знизила вартість проїзду на 25 відсотків від попередньої вартості, яку траспортні підприємства встановили самовільно без жодних консультацій з громадськістю та Київською ОДА", – йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що в середньому вартість проїзду в маршрутних таксі знизиться на 1-1,50 грн.
Зокрема, на ранок понеділка ціни вже знизили транспортні підприємства, які обслуговують маршрути у місті Вишневе та Боярці.
Зазначається, що протягом тижня працювала спільна робоча група з визначення обґрунтованої вартості проїзду, яка би була прийнятною, як для громадян так і для транспортних підприємств.
Нагадаємо, проїзд у приміських маршрутках Києва подорожчав на 20-30%.