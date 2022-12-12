Часть жителей Запорожья остались без электричества из-за непогоды

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Киев • УНН

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. Часть Запорожья обесточена из-за вчерашней непогоды. Восстановительные работы еще продолжаются. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ПАО "Запорожьеоблэнерго".

Цитата

"В результате повреждения электрооборудования из-за сложных погодных условий вчера, в 22:09, была обесточена часть потребителей правобережного участка Днепровского района города Запорожья", - говорится в сообщении.

Детали 

В компании отмечают, что по состоянию на утро 12 декабря аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Полный перечень адресов, чье энергоснабжение нарушено, можно посмотреть по ссылке.

Дополнение

Зеленский сообщил, что Одесская область имеет больше отключений света среди всех регионов Украины. 

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