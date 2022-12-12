Часть жителей Запорожья остались без электричества из-за непогоды
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Часть Запорожья обесточена из-за вчерашней непогоды. Восстановительные работы еще продолжаются. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ПАО "Запорожьеоблэнерго".
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"В результате повреждения электрооборудования из-за сложных погодных условий вчера, в 22:09, была обесточена часть потребителей правобережного участка Днепровского района города Запорожья", - говорится в сообщении.
Детали
В компании отмечают, что по состоянию на утро 12 декабря аварийно-восстановительные работы продолжаются.
Полный перечень адресов, чье энергоснабжение нарушено, можно посмотреть по ссылке.
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