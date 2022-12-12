Частина жителів Запоріжжя залишились без електрики через негоду
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Частина Запоріжжя знеструмлена через вчорашню негоду. Відновлювальні роботи ще продовжуються. Про це повідомляє УНН з посиланням на ПАТ "Запоріжжяобленерго".
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"Внаслідок пошкодження електрообладнання через складні погодні умови вчора, о 22:09, була знеструмлена частина споживачів правобережної ділянки Дніпровського району міста Запоріжжя", - ідеться у повідомленні.
Деталі
У компанії зазначають, що станом на ранок 12 грудня аварійно-відновлювальні роботи тривають.
Повний перелік адрес, чиє енергопостачання порушено, можна подивитись за посиланням.
Доповнення
Зеленський повідомив, що Одеська область має найбільше відключень світла серед усіх регіонів України.