Частина жителів Запоріжжя залишились без електрики через негоду

Цитата

"Внаслідок пошкодження електрообладнання через складні погодні умови вчора, о 22:09, була знеструмлена частина споживачів правобережної ділянки Дніпровського району міста Запоріжжя", - ідеться у повідомленні.

Деталі

У компанії зазначають, що станом на ранок 12 грудня аварійно-відновлювальні роботи тривають.

Повний перелік адрес, чиє енергопостачання порушено, можна подивитись за посиланням.

Доповнення

Зеленський повідомив, що Одеська область має найбільше відключень світла серед усіх регіонів України.